Правительство упростит процедуру получения водительских прав

05:57 04 мая 2018 0

В МФЦ будут выдавать водительские удостоверения и ставить автомобили на учет Фото: Илья Московец © URA.RU

В многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) появится возможность получить водительское удостоверение, а также зарегистрировать автомобиль. Согласно действующему законодательству, права в настоящее время выдаются только в отделениях Госавтоинспекции. В МФЦ их можно только переоформить.

Проект для упрощения получения водительского удостоверения и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения, по информации МВД, подготавливается по поручению правительства, а также при содействии Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи. В конце этого года планируется запуск первого пилотного проекта в Татарстане. Однако, уже рассматривается возможность включения в эксперимент Санкт-Петербурга и Москвы. При этом у граждан России будет выбор, где получить водительские права и СТС — в подразделениях ГИБДД или МФЦ, пишут «Известия».

По мнению экспертов, нововведение поспособствует облегчению процедуры получения документов, а также сократит очереди. При всем этом, чтобы выдавать водительское удостоверение и СТС в МФЦ, нужно будет принять несколько мер для совместимости информационных систем центров и МВД, также потребуется установить в центрах специальное оборудование.