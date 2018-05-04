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Главные новости Курганской области
14:30  04 мая 2018 0

В Зауралье с начала года подешевели типовые квартиры, дорожает только элитное жилье

Стройка ЧелСИ в Чурилово Челябинск, кризис, недвижимость, продажа жилья
Цены на вторичном рынке жилья снизились до 1,4%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области с начала года на первичном рынке жилья выросла цена на элитные квартиры на 3,4%. В то же время стоимость квартир улучшенного качества снизилась на 3,1%. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

На вторичном рынке недвижимость подешевела: квартиры улучшенного качества стали стоить на 1,4% меньше, чем в конце прошлого года, а среднего качества (типовые) — подешевели на 0,4%. Только квартиры низкого качества остались с прошлогодней ценой. В целом индексы цен на первичном и вторичном рынке жилья в I квартале текущего года составили соответственно 99,5% и 98,9% к IV кварталу 2017 года. По мнению экспертов, тенденция снижения стоимости жилья продолжилась с конца прошлого года из-за низкой покупательской активности, которую не смогла «раскачать» ипотека со сниженными ставками.

По данным сайта rlt24.com, в Кургане средняя цена квадратного метра жилья — чуть больше 37 тысяч рублей. При этом «квадрат» в однокомнатной квартире выходит дороже, чем в двух- и трехкомнатной. На вторичном рынке сейчас продается порядка шести тысяч квартир. Портал Rynok-analitika.ru отмечает, что средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в Кургане — 35,9 тысячи рублей для «однушки»; 34,6 тысячи рублей — для «двушки» и 33,3 тысячи рублей — для «трешки». На рынке новостроек стоимость «однушки» за квадратный метр составила 37,5 тысячи рублей, а, например, «трешки» — 34,5 тысяч рублей за «квадрат».

Анна Бояркина
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