Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за секс-скандала

Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Об этом организация сообщила на своем сайте. Решение поддержал Нобелевский комитет.
Вручение отложили после громкого скандала в Шведской королевской академии. Мужа члена академии Катарины Фростенсон, фотографа Жан-Клода Арно, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов. Его также обвиняют в сексуальных домогательствах к 18 женщинам. Арно отрицает свою вину, сообщает RNS. К академии «во всем мире ослабло доверие», — говорится в заявлении.
В 2017 году Нобелевская премия по литературе была присуждена английскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Следующего обладателя этой награды назовут лишь в 2019 году. Решение шведской академии не повлияет на вручение Нобелевской премии — 2018 в других областях.