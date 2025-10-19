Днепропетровская область Украины играет центральную роль в размещении и переброске иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На данный момент Днепропетровская область, будучи крупным логистическим и тыловым центром, продолжает оставаться ключевым регионом для размещения и переброски личного состава, включая иностранных наемников», — приводит слова представителя силовых структур ТАСС. Он подчеркнул, что через этот регион проходит значительная часть военной инфраструктуры, обеспечивающей ротацию и снабжение сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области уже фиксировалось присутствие иностранных наемников, в том числе из Колумбии и испаноязычных стран, которые были ликвидированы в результате авиаударов российских ВКС. Кроме того, на фоне дефицита кадров ВСУ изменили подходы к вербовке, отказавшись от услуг посредников при наборе наемников, а регион продолжает играть важную роль в логистике и снабжении украинских войск.