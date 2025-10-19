Онигири и шаурма стали причиной массового отравления в Бурятии

Срочная новость Фото: © URA.RU

Вспышка острой кишечной инфекции возникла у жителей, употреблявших шаурму и онигири. Об этом сообщила Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. «Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети „Николаевский“, такую как шаурма, онигири и т.д., и у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и другие, должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — написала Евгения Лудупова в своем telegram-канале. Она уточнила, что с момента поступления первых пострадавших медицинские службы Бурятии работают в режиме повышенной готовности. В министерстве здравоохранения отметили, что весь состав сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи был мобилизован для ликвидации последствий происшествия. Пациентам оказывают необходимую медпомощь. Ранее сообщалось о массовом отравлении в Бурятии, из-за которого пострадали 43 человека. Установлено, что причиной инцидента стала продукция, выпущенная ООО «Восток» и реализованная в магазинах торговой сети «Николаевский». Кроме того, правоохранительные органы региона возбудили уголовное дело по статье, связанной со сбытом продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности.