Власти подтвердили работу ПВО в Ростовской области
19 октября 2025 в 07:46
Ночью подразделения ПВО отразили воздушную атаку противника на территории северных районов Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате операции были перехвачены и уничтожены беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.
