Доказано, что ВСУ используют британские технологии для управления беспилотниками

Срочная новость Фото: © URA.RU

Украинские военные используют спутниковую систему британской компании OneWeb для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море. Об этом сообщили силовые ведомства. «Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами», — приводят слова представителя силовых ведомств РИА Новости. Отмечается, что OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink. Система OneWeb отличается от Starlink техническими характеристиками и уровнем покрытия. Британская компания использует спутники на средней околоземной орбите, что обеспечивает более широкую зону охвата с одного аппарата. Однако эксплуатация такого оборудования требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.