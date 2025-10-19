Губернатор Самарской области сообщил об атаке ВСУ
19 октября 2025 в 07:55
Украина атаковала Самарскую область с помощью БПЛА. На месте работают ПВО и оперативные службы. Жителей предупреждают о введении временных ограничений в действии мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
