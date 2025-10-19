Боец ВС РФ поделился, как спас сына от удара беспилотника

Срочная новость Фото: © URA.RU

Снайпер с позывным Гранит из группировки войск «Центр» спас своего сына Манула во время боев за Курахово в ДНР. О деталях операции сообщил сам Манул. «Получается, подлетал FPV-дрон в нашу сторону... Отец уничтожил», — приводят слова бойца ТАСС. Он добавил, что сам, как снайпер, двигался с винтовкой СВД, а отец, как второй номер, двигался с автоматом Калашникова. По словам сына, именно быстрая реакция Гранита предотвратила возможные потери среди российских военных. В беседе с журналистами Гранит уточнил, что огневое прикрытие их перемещения заключалось в отвлечении внимания операторов беспилотников. Он стрелял по дронам, чтобы снизить риск попадания под удар. Таким образом, слаженные действия отца и сына позволили избежать поражения с воздуха и сохранить жизнь участникам группы. Ранее российские военные уже сообщали о случаях, когда слаженные действия и быстрая реакция спасали жизни бойцов на передовой. Так, командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказывал о ночной операции в Серебрянском лесничестве, где группе пришлось преодолевать минные поля и вступать в рукопашный бой для выполнения задачи по проникновению в тыл противника.