Более 40 человек отравились в детском лагере в Бурятии: подробности инцидента

В детском лагере в Бурятии зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой в медицинские учреждения были доставлены 36 человек, включая 21 ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгения Лудупова. Всего в Улан-Удэ зафиксировано 43 случая отравления

В Роспотребнадзоре сообщили, что пострадавшие могли отравиться пищей, произведенной ООО «Восток» и купленной в магазинах торговой сети «Николаевский». По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подробнее об отравлении в Бурятии рассказывает URA.RU.

Что произошло

В детском лагере «Байкальский сбор» произошло массовое отравление. У пострадавших была выявлена острая кишечная инфекция. По предварительным данным, причиной отравления стал норовирус. Этот возбудитель обнаружили как у заболевших, так и у работников кухни.

Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения: продукты хранились неправильно, а на кухне были проблемы с санитарией. Из-за этого работу лагеря приостановили. Также рассматривается версия, что люди могли отравиться готовой едой от компании «Восток», которую покупали в магазинах сети «Николаевский».

Количество пострадавших

В результате отравления было зафиксировано 43 случая отравления. Из них 36 человек, включая 21 ребенка, были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Один пациент сейчас находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Оставшиеся пациенты получают амбулаторное лечение.

Возбуждение уголовного дела

В связи с массовым отравлением граждан в Бурятии возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Следственные органы в данный момент проводят проверку деятельности ООО «Восток» и торговой сети «Николаевский».