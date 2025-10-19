В общежитии ДВФУ потолок не выдержал готовки и рухнул

Срочная новость Фото: © URA.RU

В общежитии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке произошел инцидент с обрушением части потолка. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Студент готовил рис и забыл афганский казан (скороварку) на кухне. Вылетевшая крышка повредила подвесной потолок», — приводят слова пресс-службы «Известия». Новость опубликована на сайте издания. Кроме повреждения потолочной конструкции, в результате сильного удара в нескольких соседних комнатах сработали пожарные извещатели. По словам одного из студентов общежития, учащиеся из Индии часто используют подобные скороварки для традиционного приготовления пищи и иногда оставляют их на плите без контроля. В университете подчеркнули, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, а размер ущерба имуществу студенческого общежития сейчас устанавливается.