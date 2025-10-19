Эксперт по языку жестов выявил скрытые сигналы Трампа после беседы с Зеленским

Срочная новость Фото: © URA.RU

Президент США Дональд Трамп проявил уверенность и удовлетворение результатами встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. «Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие», — приводит слова Анищенко ТАСС. Он добавил, что когда Трамп уверен, его речь становится четкой и выразительной. Эксперт отметил, что Зеленский выглядел заметно менее уверенно во время самих переговоров: его голова была вдавлена в плечи, а поза выражала желание скрыться. Однако в ходе общения с прессой украинский президент попытался собраться, чтобы выглядеть увереннее и транслировать собравшимся журналистам сдержанность. По словам профайлера, это может говорить о напряжении и внутренней неуверенности Зеленского по итогам встречи, несмотря на попытки контролировать невербальные проявления. Встреча президентов США и Украины прошла в Белом доме и длилась более двух часов, что дольше запланированного времени. После переговоров обе стороны воздержались от раскрытия деталей, а Трамп предложил сторонам конфликта объявить о победе и прекратить боевые действия. Зеленский, в свою очередь, заявил о «позитивных сигналах» и отметил, что обсуждение поставок дальнобойных ракет было исключено из-за нежелания США эскалации.