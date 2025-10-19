Миллионы американцев вышли на протесты против Трампа: что происходит в США

Протесты против Трампа прошли в более чем в 2600 местах Фото: Official White House / Andrea Hanks

В США по всем 50 штатам прокатились массовые протесты движения «No Kings» («Нет Королям»), направленные против политики президента США Дональда Трампа. В них приняли участие около семи миллионов человек. Протестующие убеждены в том, что страна скатывается к авторитаризму и что в США не должно быть королей.

Поддержать Трампа решил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он опубликовал видео с американским лидером в роли короля в ответ на протесты. Ролик он разметил в своих соцсетях. Подробнее о том, что происходит в стране — в материале URA.RU.

Протесты прошли в 2700 местах по всей стране

Октябрьские протесты стали продолжением июньских выступлений движения No Kings. Митинги состоялись на фоне продолжающегося с 1 октября шатдауна (приостановки работы правительства). По данным CNN, протестующие выступают против миграционной политики и размещения военных в городах, отмечает CNN. Участники акций с национальными флагами и плакатами «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США» заявляют, что нынешний курс ведет страну к авторитаризму. Как сообщается на сайте движения, протесты были организованы более чем в 2700 местах по всей стране.

«Некоторые говорят, что хотят продлить все именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король», — заявил Трамп, накануне акций, отвечая на вопрос о возможной связи шатдауна с протестами, передает РБК.

Сколько человек приняло участие

В протестах движения по всей стране приняли участие семь миллионов человек. Информация передается из данных Американского союза гражданских свобод, который является одним из организаторов акций.

В Нью-Йорке к полудню Таймс-сквер была заполнена огромной толпой, царила карнавальная атмосфера, люди держали яркие плакаты. Некоторые протестующие были в костюмах, в том числе надувных. Толпа скандировала: «Хватит Трампа!». Полиция Нью-Йорка сообщила в соцсетях, что большинство акций в городе завершилось и арестов не было. Уточняется, что в протестах в Нью-Йорке участвовали более 100 000 человек.

"К настоящему времени большинство участников акции протеста "Без короля" разогнано, и все дорожные ограничения сняты. Более 100 000 человек во всех пяти округах мирно воспользовались своими правами, предусмотренными первой поправкой, и полиция Нью-Йорка не произвела ни одного ареста, связанного с протестами»,— говорится в заявлении.

В Чикаго на протест вышло не менее 200 тысяч человек, сообщило движение Indivisible Chicago Alliance. Для сравнения, 14 июня на первую акцию No Kings пришло 15 тысяч человек. Демонстрация прошла мирно. В субботу, 19 октября, на протесты вышли на два миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций в июне.

В знак солидарности акции прошли и в других странах — у посольств США и на городских площадях. Например, в Париже участники осудили Трампа, в Германии митинги прошли в четырех городах, включая Берлин, а в Великобритании и Испании люди собрались под лозунгом «Нет тирану».

Вэнс поддержал Трампа с помощью ИИ

Трамп изображен в ролике в образе монарха в королевской мантии Фото: Official White House / Shealah Craighead

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал провокационный пост на фоне общенациональных протестов и шатдауна правительства в стране. В социальной сети Bluesky он разместил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, где изображен Дональд Трамп в образе монарха. На ролике Трамп предстает в королевской мантии с мечом в руках, в то время как известные политики-демократы, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера, коленопреклоненно склоняются перед президентом.

Ранние предупреждения о протестах

Правоохранительные органы в США в настоящее время не получают зарплату Фото: Сергей Русанов

Эксперты предупреждали о риске массовых протестов в США из-за бюджетного кризиса и политического противостояния. Еще до запланированных на 18 октября акций аналитики прогнозировали, что на улицы могут выйти миллионы американцев, включая уволенных госслужащих и членов профсоюзов.

Ситуация обострилась из-за шатдауна правительства, который начался 1 октября. Республиканцы и демократы не смогли договориться о бюджете, что привело к приостановке выплат зарплат федеральным служащим. Особенно тяжелая ситуация сложилась у военных, авиадиспетчеров и правоохранителей.

«Офицерам и агентам, работающим в федеральных агентствах, таких как ФБР США, по-прежнему приходится ходить на работу. В настоящее время они не получают зарплату, но, весьма вероятно, что они получат оплату за это время после того, как федеральное правительство вернется к нормальной работе», — пояснил исполнительный директор Национальной ассоциации полицейских организаций Ульям Джонсон.

На вспышку протестов повлияли массовые увольнения в администрации США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU





Дополнительным фактором напряжения стали массовые увольнения в госсекторе. Администрация Трампа начала сокращения после того, как заявила о планах уволить 16 тысяч федеральных служащих. Как отметил Дональд Трамп много людей будет уволено, основную их массу будут составлять демократы. По мнению экспертов, это была запланированная «зачистка» госаппарата.

«Проблемой первого президентства Трампа был так называемый deep state, чтобы этого избежать, одной из задач была зачистка поля. Чтобы избавиться от нелояльных, продемократически настроенных чиновников», —пояснил Лев Сокольщик из НИУ ВШЭ.

Все эти факторы — бюджетный кризис, задержки зарплат и массовые увольнения — создали взрывоопасную обстановку, что и привело к предупреждениям о возможных масштабных протестах с участием как гражданских активистов, так и государственных служащих.

Приведут ли протесты к гражданской войне

Массовые протесты могут снова втянуть США в гражданскую войну Фото: Сергей Русанов

Эксперты не исключают, что продолжающиеся протесты в США могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт. Военный аналитик Юрий Подоляка считает, что если антитрамповское движение продолжат искусственно раздувать, это может привести к настоящей гражданской войне. «Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае это ее один большой шаг к гражданской войне. Я, как и ранее, желаю победы обеим сторонам. Главное, чтобы не останавливались», — написал аналитик в своем telegram-канале.

Напряжение в стране нарастает давно. Еще при президенте Джо Байдене штат Техас открыто противостоял федеральным властям из-за миграционной политики. Тогда техасцы заявили, что будут самостоятельно охранять границу с Мексикой, если этого не делает правительство. Учитывая, что в Техасе практически у каждого есть оружие, ситуация едва не закончилась вооруженным столкновением.

