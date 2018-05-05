Правоохранители получили ранения (фото архивное)
В Нижнем Новгороде неизвестный расстрелял отряд ППС и попытался скрыться в подъезде жилого дома. Сотрудники ФСБ и спецназ пытались задержать его, но это им не удалось. В итоге преступник был убит.
ЧП произошло днем 5 мая. Отряд ППС остановил автомобиль для проверки документов. Мужчина отказался их предъявить и начал стрелять в полицейских, затем попытался скрыться с места происшествия, сообщает Life.ru. Он забежал в ближайший дом и начал оттуда отстреливаться от правоохранителей. Дом был окружен, жильцов эвакуировали.
Сдаваться преступник отказался и в итоге был ликвидирован. Сейчас начато следствие, личность бандита и его мотивы устанавливаются.