Украинские беспилотники продолжают атаковать российские регионы: карта ударов БПЛА на 4 ноября

В связи с оперативной обстановкой в воздушном пространстве ряд аэропортов России ввел временные ограничения на выполнение авиарейсов. На текущий момент ограничения действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Уфы и Нижнекамска.

В то же время аэропорты Пензы и Саратова возобновили работу после временных ограничений. Изменения в расписании рейсов могут затронуть пассажиров, следующим через указанные аэропорты. Подробнее об обстановке в регионах в связи с атаками беспилотников — в материале URA.RU.

Воронежская область

Над несколькими районами и городами Воронежской области, включая Бутурлиновский, Россошанский, Лискинский районы, Борисоглебск и Нововоронеж, уже уничтожено не менее семи БПЛА, сообщил с своем telegram-канале губернатор Александра Гусева. По предварительной информации, жертв нет, однако зафиксированы последствия падения обломков: выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома на юге региона, а также повреждены два гаража с автомобилями.

Угроза новых ударов сохраняется. На всей территории Воронежской области действует режим опасности атаки БПЛА. Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Оренбургская область

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уведомил о введении на территории региона режима опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В сообщении telegram-канала губернатора жителям рекомендовано сохранять бдительность и следить за дальнейшими информационными сводками от правительства региона.

Липецкая область

О введении красного уровня террористической опасности в связи с угрозой атаки беспилотников в Липецкой области сообщил в telegram-канале губернатор Игорь Артамонов . Режим действует для всего региона, включая Елец, Елецкий, Долгоруковский, Становлянский и Измалковский муниципальные округа.

Власти призывают жителей сохранять бдительность и следовать официальным инструкциям. Все оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные инциденты.

Пензенская область

В Пензенской области введен специальный режим в связи с угрозой применения беспилотников, передает губернатор региона Олег Мельниченко. В качестве меры предосторожности на территории области временно ограничена работа мобильного интернета. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Курская область

Глава региона Александр Хинштейн сообщил о новых атаках на энергообъекты Курской области. В результате удара по подстанции в Рыльске было прервано электроснабжение более чем 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Энергетические службы приступили к ликвидации последствий атаки. Хинштейн подчеркнул, что удары по инфраструктуре направлены на создание паники среди населения, однако эти попытки будут пресечены, а всем пострадавшим окажут необходимую поддержку. За ситуацией ведется постоянный контроль.

Белгородская область

В результате новых атак на Белгородскую область пострадал гражданский житель. В Валуйском округе беспилотник обстрелял легковой автомобиль, водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

В Шебекинском округе повреждены крыша частного дома и автомобили на предприятии, сообщил в telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В Борисовском районе от взрыва дрона пострадали жилые дома — выбиты окна, повреждены фасады и заборы. В Белгородском районе беспилотник повредил ограждение и окна частного домовладения, а в Грайворонском округе разрушены стена и кровля жилого дома.

Информация о последствиях обстрелов продолжает уточняться. Зафиксированы значительные повреждения жилой инфраструктуры и транспортных средств.

Ростовская область





В ночное время подразделениями ПВО также были ликвидированы и перехвачены беспилотные аппараты на территории Чертковского и Шолоховского районов Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, последствий на земле зарегистрировано не было. Среди населения пострадавших не отмечается.

Сообщение от Минобороны

Накануне вечером российскими средствами ПВО был осуществлен перехват и уничтожение 26 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы в небе над несколькими регионами: над территорией Волгоградской области сбито 13 аппаратов, над Ростовской областью — семь, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожено по три БПЛА в каждой.

Ограничения в аэропортах

В ряде регионов России введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Ограничения действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Уфы и Нижнекамска, сообщает Росавиации.