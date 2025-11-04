На заводе в Башкирии раздался взрыв

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал (архивное фото) Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

На заводе АО «СНХЗ» в Стерлитамаке (Башкирия) произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки. Об этом сообщила администрация города. В момент инцидента в цехе находились пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Сегодня в результате взрыва в АО „СНХЗ“ произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работало 5 человек. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в telegram-канале администрации города.

На место происшествия выехали все аварийные службы. Специалисты устанавливают причины взрыва на предприятии. Власти призвали жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. Администрация обещала держать горожан в курсе событий по мере поступления новых данных о ситуации на заводе.

