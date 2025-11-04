Бразильские супруги-наемники вступили в нацгвардию Украины

Бывший военнослужащий Бразилии и его жена вступили в ряды нацгвардии Украины Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший бразильский военнослужащий Густаво Островски Хуан и его супруга официально присоединились к национальной гвардии Украины. Об этом свидетельствуют документы и публикации в социальных сетях.

«[Густаво Островски Хуан] числится солдатом воинской части 3102 НГУ (национальная гвардия Украины)», — пишет РИА Новости со ссылкой на медицинскую справку от 26 ноября 2024 года. Бразилец находится на территории Украины с января 2024 года и активно размещает в соцсетях контент с украинской символикой.

Супруга наемника Адриана Маршалл Перейра также получила удостоверение военнослужащей НГУ в августе 2024 года. В своих публикациях пара демонстрировала русофобские высказывания и показывала провокационные фотографии, включая снимки с обугленным черепом. Бразильские наемники входят в группу Expeditionaries, которая сотрудничает со спецподразделениями ГУР Украины.

