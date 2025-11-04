Американский штат мобилизовал Нацгвардию из-за шатдауна

Более 800 тысяч жителей Нью-Джерси пользуются программой SNAP Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию из-за продолжающегося в США шатдауна, который угрожает прекращением финансирования программы продовольственной помощи SNAP. Об этом сообщил губернатор штата Фил Мерфи.

«Мы мобилизовали Национальную гвардию Нью-Джерси для оказания помощи с экстренным хранением и транспортировкой продовольствия в связи с неспособностью администрации Трампа в полной мере и стабильно финансировать пособия по программе SNAP», — написал Мерфи в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, более 800 тысяч жителей штата зависят от программы продовольственной помощи для удовлетворения базовых потребностей в питании.

Программой SNAP пользуются около 42 миллионов американцев — примерно каждый восьмой житель США. Более двух десятков штатов уже подали иски против администрации президента Дональда Трампа из-за угрозы оставить миллионы граждан без продовольственных талонов.

Продолжение после рекламы