Над Нижнекамском закрыли небо
04 ноября 2025 в 07:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Еще один российский аэропорт временно прекратил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Ранее работу приостановили еще несколько аэропортов страны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал