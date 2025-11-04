Логотип РИА URA.RU
Над Нижнекамском закрыли небо

04 ноября 2025 в 07:09
Еще один российский аэропорт временно прекратил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Ранее работу приостановили еще несколько аэропортов страны.

