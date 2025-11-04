Вучич заявил, что в Белграде уже третьи сутки пытаются найти вражеских снайперов

В Сербии разыскивают двух приезжих снайперов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранительные органы Сербии третьи сутки ищут в Белграде двух приезжих снайперов. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Это происходит на фоне протестов, связанных с годовщиной обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva. Он также обвинил участников протеста у Скупщины (парламента) в контактах с посольством США и назвал нападения на лагерь его сторонников ожидаемыми.

В ночь на 3 ноября полиция Сербии задержала 37 участников беспорядков. Среди задержанных оказался оппозиционный активист Владимир Штимац, который подозревается в организации беспорядков и подстрекательстве к нападениям на сторонников властей и полицию. Сначала суд освободил его, но после медицинского осмотра активиста снова задержали.

