Reuters: чиновники Пентагона заявили, что Трампа стало меньше интересовать СВО

Чиновники Пентагона отметили снижение интереса администрации президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту. Основное внимание новой команды сосредоточено на других стратегических направлениях.

«Чиновники Пентагона в целом ожидали, что администрация Трампа отдаст приоритет растущей военной мощи Китая и давлению на союзников по НАТО с целью заставить их активнее противостоять России», — отмечается в материале Reuters. По данным источников, непредсказуемые заявления Трампа по различным вопросам продолжают вносить коррективы в работу ведомства.

В Пентагоне ожидают перераспределения ресурсов в соответствии с новыми приоритетами. Акцент на китайском направлении и требовании к союзникам увеличить вклад в противостояние с Россией становится центральным элементом оборонной стратегии.

