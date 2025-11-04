Логотип РИА URA.RU
Российские беспилотники устроили охоту за ВСУ в Днепропетровской области

04 ноября 2025 в 07:52
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили колонну автомобилей ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Расчеты беспилотников Восточной группировки войск организовали засаду на транспортные средства ВСУ, перевозившие личный состав и материальные средства к линии фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Удары наносились в ходе „свободной охоты“, а также засадным способом — операторы заранее сажали FPV-дроны на разведанные маршруты движения противника и ожидали появления целей», — пояснили в военном ведомстве. Слова передает ТАСС.

В результате операции было уничтожено несколько автомобилей с военнослужащими и грузами снабжения. Помимо этого, артиллеристы группировки нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. По данным разведки, в лесополосах были оборудованы окопы и огневые точки, где противник накапливал силы для дальнейших действий.

Ранее, 27 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по военному аэродрому ВСУ и разрушили железнодорожную инфраструктуру. Она использовалась для переброски украинских вооружений в зону боевых действий  в Донбассе.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

