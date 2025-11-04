Побег под видом трагедии: что не сходится в деле пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Поиски семьи продолжаются Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края в конце сентября, изначально не планировала отдых в Кутурчинском Белогорье и отправилась туда в последний момент. Несмотря на то, что поиски продолжаются, близкая подруга Ирины Усольцевой Мария Шрайнер выразила сомнение в том, что семью удастся найти живой.

Связь с супругами Сергеем и Ириной Усольцевыми, а также их пятилетней дочерью Ариной прервалась 28 сентября. Поисковая операция длится уже свыше месяца. До настоящего момента не удалось найти ни фрагментов одежды, ни остатков кострища, ни каких-либо предметов туристического снаряжения пропавшей семьи. Вместе с тем поисковые мероприятия продолжаются, и надежда обнаружить семью остается. Подробнее о деталях пропажи Усольцевых — в материале URA.RU.

Странная деталь в пропаже семьи

Следователи рассматривают версию о несчастном случае как основную. Тем не менее, часть экспертов выдвигает более интригующую гипотезу. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых может быть жива, а их исчезновение является тщательно спланированным побегом. Он отметил, что, по его версии, Усольцевы могли инсценировать собственное исчезновение и сейчас находятся в другой стране.

Эксперт добавил, что бесследное исчезновение целой семьи считает событием из ряда вон выходящим. Со слов Игнатова, хотя люди пропадают при разных обстоятельствах, случай с Усольцевыми уникален: они ушли в поход и не оставили никаких следов. Криминалист подчеркнул, что не припоминает в своей практике аналогичных инцидентов с бесследным исчезновением всей семьи.

Что скрывает сын Ирины Усольцевой

Версию о возможном побеге косвенно подтверждает поведение Данила Баталова — сына Ирины Усольцевой от первого брака. Его поступки не соответствовали трагизму ситуации. Изначально зрители обратили внимание на его неестественное спокойствие в телепрограмме о поисках, которое тогда объяснили шоковым состоянием.

Однако последующие действия молодого человека вызвали сомнения в искренности его переживаний. Вместо активного участия в поисках, он весело проводил время: публиковал видео на фоне московских небоскребов и отмечал Хэллоуин.

По мнению криминалиста Игнатова, Баталов может располагать куда большей информацией, чем сообщает. Эксперт отметил, что версия самого молодого человека о том, что он скрывает страдания от бабушки, чтобы ее не расстраивать, выглядит неубедительно, ведь бабушка и так знает об исчезновении семьи. Игнатов склоняется к тому, что все близкие родственники осведомлены о реальной судьбе Усольцевых.

Уголовная ответственность

В случае подтверждения версии об инсценировке исчезновения всем, кто помогал Усольцевым, грозят серьезные уголовные последствия. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, развитие событий будет зависеть от обстоятельств, при которых обнаружатся туристы.

Юрист объяснил, что первый сценарий предполагает ответственность за соучастие, если человек изначально был в сговоре с семьей и помогал им скрываться при совершении преступления. Второй вариант — если лицо просто располагало информацией о их местонахождении, но не сообщало о ней, — подобные действия не влекут за собой ответственности.

Соловьев подчеркнул, что итоговая квалификация будет полностью зависеть от конкретных обстоятельств дела. Также эксперт напомнил об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ или ареста на срок до трех месяцев.

По одиночке пропадают часто, семьями — крайне редко

Именно масштаб и бесследность исчезновения Усольцевых вызывают особое недоумение у специалистов. Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что хотя люди пропадают при разных обстоятельствах, бесследно исчезнуть обычно может один человек, но не целая семья, как в этом случае.

Специалист пояснил, что, по его мнению, люди не так часто пропадают бесследно, и обычно это происходит с лицами, ведущими маргинальный образ жизни, которых затем разыскивают и проверяют по базам неопознанных тел. Однако эксперт охарактеризовал исчезновение Усольцевых, которые ушли в поход и не оставили следов, как нечто из ряда вон выходящее.