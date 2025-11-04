ВСУ заставляли копать окопы украинских шахтеров Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha

Украинские военные используют шахтеров для рытья окопов и строительства укрепрайонов под предлогом освобождения от мобилизации, рассказал беженец из села Новопавловка Донецкой области Роман Бойко. По его словам, работников шахт вывозили на строительство оборонительных сооружений, а затем забирали в армию прямо с рабочих мест.

«Шахтеров возили, сказали копать траншеи, а им бронь. И тех, кто копал, их всех и забрали, прямо из шахт. Шахтеров возили укрепрайоны строить», — сообщил Бойко РИА Новости. Он уточнил, что речь идет об освобождении от мобилизации в обмен на участие в строительстве фортификационных сооружений.

Беженец добавил, что подобные случаи происходили с работниками шахты «Западная». Укрепрайоны силами шахтеров создавались рядом с железной дорогой. Бойко отметил, что перед спуском в шахту или во время смены от 10 до 20 человек забирали для рытья окопов, после чего многих из них мобилизовывали в ВСУ, несмотря на обещанную бронь от призыва.

