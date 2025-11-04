В Казани и Уфе закрыли аэропорты
04 ноября 2025 в 06:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорты Казани и Уфы приостановили свою работу. В них введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Введение ограничительных мер обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал