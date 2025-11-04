Российская крылатая ракета «Буревестник» усилила ядерный потенциал страны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» значительно укрепила позиции России как ядерной державы. Такое заключение сделали аналитики испанского издания Rebelion.

«„Буревестник“ должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения», — отмечается в материале издания. Журналисты подчеркивают, что ракета с дальностью полета, превышающей половину экватора, способна изменить баланс сил в мире.

По мнению авторов, появление нового оружия может охладить военные амбиции Киева и его западных союзников. Издание предполагает, что «Буревестник» станет важным фактором в урегулировании украинского конфликта и предотвращении дальнейшей эскалации.

Ранее американское издание The Washington Post также признало российские военные разработки прорывными. Эксперты газеты охарактеризовали комплекс из «Буревестника» и подводного дрона «Посейдон» как оружие, способное кардинально изменить геополитическую ситуацию.

Испытания «Буревестника» состоялись 21 октября. Разработка ракеты, начавшаяся в начале 2000-х годов, стала ответом на выход США из Договора по ПРО и развертывание глобальной системы противоракетной обороны Вашингтоном. Президент России Владимир Путин отметил, что на текущий момент подобные системы вооружений являются уникальными и не имеют мировых аналогов.