Происшествия

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

04 ноября 2025 в 07:57
Украинские БПЛА были сбиты в двух районах Ростовской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Вражеские дроны были уничтожены и перехвачены в Чертковском и Шолоховском районах,  сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он также отметил, что из людей никто не пострадал.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

