На Западе заявили о войне, которую развязал Макрон
Макрона признали самым непопулярным руководителем Франции за всю историю
Фото: wikimedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова. Об этом сообщил специалист по международному праву Джеймс Тидмарш. По его словам, французский лидер стремится создать систему тотального контроля над высказываниями в интернете под предлогом борьбы с дезинформацией.
«Макрон объявил войну свободе слова. Его видение Европы — это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — отметил Тидмарш в статье Spectator.
Он также раскритиковал позицию президента Франции, который регулярно обвиняет Россию в манипуляции онлайн-контентом. «Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии», — добавил эксперт.
Ужесточение информационной политики Парижа совпало с рекордным падением популярности Макрона. В начале октября его признали самым непопулярным руководителем Пятой республики за всю ее историю, пишет Spectator.
Ранее опрос, проведенный социологической компанией Verian Group с 26 по 28 октября среди тысячи граждан Франции, показал, что рейтинг доверия Макрона упал до 11%, что является его самым низким показателем. Кроме того, 17 октября более половины опрошенных выразили стыд за текущую политическую ситуацию в стране. Газета NYT отметила, что популярность Макрона достигает исторического дна, что подчеркивается, в том числе, ограблением Лувра, передает «Ридус».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.