На Западе заявили о войне, которую развязал Макрон

Макрона признали самым непопулярным руководителем Франции за всю историю Фото: wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова. Об этом сообщил специалист по международному праву Джеймс Тидмарш. По его словам, французский лидер стремится создать систему тотального контроля над высказываниями в интернете под предлогом борьбы с дезинформацией.

«Макрон объявил войну свободе слова. Его видение Европы — это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — отметил Тидмарш в статье Spectator.

Он также раскритиковал позицию президента Франции, который регулярно обвиняет Россию в манипуляции онлайн-контентом. «Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии», — добавил эксперт.

Ужесточение информационной политики Парижа совпало с рекордным падением популярности Макрона. В начале октября его признали самым непопулярным руководителем Пятой республики за всю ее историю, пишет Spectator.