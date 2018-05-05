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05 мая 2018
22:31  05 мая 2018 0

Похищенный российский летчик Ярошенко исчез из своей камеры в США

Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , взлетная полоса, авиация, самолет, ATR 72-500
Местонахождение пилота после визита к врачу неизвестноФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российский летчик Константин Ярошенко пропал из американской тюрьмы «Форт-Дикс». По словам супруги, его вывели из камеры 30 апреля, после чего его дальнейшее местонахождение неизвестно.

Со слов жены Ярошенко — Виктории, — в американской тюрьме у ее мужа начались серьезные проблемы со здоровьем. Как раз 30 апреля он был на приеме у врача, после возвращения от которого надзиратели забрали его с вещами из камеры. «По сей день я не знаю, где он находится и что с ним происходит», — цитируют супругу летчика «Известия». Адвокату пилота также пока не удалось установить местонахождение подзащитного.

Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии в 2010 году. В США его обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина и приговорили к 20 годам заключения. По его словам, во время допросов его регулярно избивали, а в тюрьме лишили возможности читать на родном языке и общаться со священником.

Игорь Чукреев
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