Похищенный российский летчик Ярошенко исчез из своей камеры в США

Российский летчик Константин Ярошенко пропал из американской тюрьмы «Форт-Дикс». По словам супруги, его вывели из камеры 30 апреля, после чего его дальнейшее местонахождение неизвестно.
Со слов жены Ярошенко — Виктории, — в американской тюрьме у ее мужа начались серьезные проблемы со здоровьем. Как раз 30 апреля он был на приеме у врача, после возвращения от которого надзиратели забрали его с вещами из камеры. «По сей день я не знаю, где он находится и что с ним происходит», — цитируют супругу летчика «Известия». Адвокату пилота также пока не удалось установить местонахождение подзащитного.
Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии в 2010 году. В США его обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина и приговорили к 20 годам заключения. По его словам, во время допросов его регулярно избивали, а в тюрьме лишили возможности читать на родном языке и общаться со священником.