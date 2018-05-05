Московский «Локомотив» стал чемпионом России по футболу впервые за последние 14 лет. В матче с питерским «Зенитом» 5 мая москвичи одержали победу со счетом 1:0.
Единственный гол в ворота соперников забил нападающий «Локомотива» португалец Антонио Эдер, передает RT. Таким образом, по мнению руководства клуба, футболист заслуживает полноценный контракт. Впрочем, сам футболист, арендованный у французского «Лилля» хотя и не исключил такой возможности, но и не дал четкого согласия, ограничившись словами «Пока не знаю, посмотрим», сообщает «Спорт-Экспресс»
По сообщению «Рен-ТВ», главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не смог сдержать слез после того, как его команда победила. Однако по его собственной оценке, самый важный результат чемпионата — в том, что удалось вернуть на трибуны болельщиков.
«Самое главное, мы вернули на стадион болельщиков. Вернули их своей игрой и душой. Стадион заполнен. Мы верим болельщикам, а они верят в нас!», — приводит слова главного тренера пресс-служба «Локомотива».
Отметим, «Локомотив» стал чемпионом досрочно, причем праздновать победу болельщики могли бы еще неделю назад, однако тогда команде помешало поражение в матче с «Краснодаром», передает BFM.