23:08 07 мая 2018 0

Доля автокредитов выросла на треть Фото: depositphotos.com © URA.RU

За I квартал 2018 года в России купили в кредит 164,3 тысячи автомобилей. Это почти на треть больше аналогичного периода в прошлом году. Такую статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе—марте доля кредитных автомобилей составила 50,3%. Объемы автокредитования выросли на 30,9% и составили 115,1 млрд рублей. При этом с использованием займов в Москве продаются 29% новых автомобилей, а в Пермском крае эта доля достигает почти 70%. В Свердловской и Челябинской областях — 55% и 62% соответственно, а в ХМАО — 47%

«Растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей», — цитирует генерального директора НБКИ Александра Викулина сайт RNS. Эксперты отмечают, что продажи автомобилей в России растут шестой квартал подряд, в том числе благодаря госпрограмме льготного автокредитования.