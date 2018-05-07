{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
23:08  07 мая 2018 0

Половина россиян покупает автомобили в кредит. ФОТО

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, автосалон, автомобили, машины, транспортное средство, покупка авто, выбор авто
Доля автокредитов выросла на третьФото: depositphotos.com © URA.RU

За I квартал 2018 года в России купили в кредит 164,3 тысячи автомобилей. Это почти на треть больше аналогичного периода в прошлом году. Такую статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе—марте доля кредитных автомобилей составила 50,3%. Объемы автокредитования выросли на 30,9% и составили 115,1 млрд рублей. При этом с использованием займов в Москве продаются 29% новых автомобилей, а в Пермском крае эта доля достигает почти 70%. В Свердловской и Челябинской областях — 55% и 62% соответственно, а в ХМАО — 47%

«Растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей», — цитирует генерального директора НБКИ Александра Викулина сайт RNS. Эксперты отмечают, что продажи автомобилей в России растут шестой квартал подряд, в том числе благодаря госпрограмме льготного автокредитования.

ФОТО: autostat.ru

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров