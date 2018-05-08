В городе Кушва Свердловской области 12-летняя и девятилетняя сестры, а также их восьмилетняя подруга, оказались на льдине в акватории местного городского пруда. К счастью, девочек удалось спасти.
Инцидент произошел вечером 7 мая. Трое детей решили прогуляться по льду и в какой-то момент оказались отрезаны от берега, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. По словам начальника караула 206-й пожарно-спасательной части Кушвы Александра Вырупаева, сотрудникам ведомства, добиравшимся до льдины, пришлось преодолеть около 40 метров «по горло в ледяной воде», ломая по пути пористый лед.
В итоге девочки оказались спасены. Работники МЧС одну за другой сняли их со льдины с помощью специальной веревки и лестницы-палки, после чего на руках перенесли на берег. Как выяснилось, дети получили общее переохлаждение. Их доставили в местную больницу, осмотрели и передали родителям.
Областное управление МЧС напоминает, что в текущем году это не первое региональное ЧП в акватории водоема с участием детей. Так, 3 мая в реке Исток, возле екатеринбургского коллективного сада «Авиатор», утонула полуторагодовалая малышка. Кроме того, в конце апреля на Белоярском водохранилище 60 рыбаков очутились на двух льдинах, отколовшихся от побережья. Всех мужчин спасли.