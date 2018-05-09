04:42 09 мая 2018 0

Дональда Трампа обвинили в развязывании войны на Ближнем Востоке Фото: pixabay.com

Представители Франции, Германии, Великобритании, России и США выразили разочарование в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки с Ираном. Такое решение в той или иной форме они назвали шагом к войне.

Так, бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что решение Трампа ослабило безопасность соединенных Штатов, изолировало страну от европейских союзников и подвергло Израиль повышенному риску.

«Вместо того, чтобы отталкиваться от беспрецедентных мер по проверке нераспространения ядерного оружия, это решение создает риск отказа от них и отбрасывания мира на ту грань, где мы находились несколько лет назад», — приводит ТАСС слова Керри.

Бывший президент США Барак Обама, как пишет РИА «Новости», подчеркнул, что разрыв соглашения придаст смелости «и без того опасному [иранскому] режиму», угрожает союзникам разрушениями, представляет опасность для самой Америки, провоцирует гонку вооружений «в самом опасном регионе мира». По мнению Обамы, если ограничения на ядерную программу Ирана будут утрачены, это приблизит день, когда придется сделать выбор: «жить с этой угрозой или воевать, чтобы предотвратить ее».

Президент Франции Эммануэль Макрон от лица лидеров Германии и Великобритании также выразил сожаление в связи с решением Дональда Трампа, подчеркнув, что оно ставит под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия, пишет агентство Nation News.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал произошедшее шагом американского президента к войне на Ближнем Востоке. «Трамп так торопится выйти из сделки с Ираном, словно хочет как можно быстрее начать против него войну. У каждого президента США за последние 20 лет была „своя“ война, а у Буша — так даже две. Трамп возвращается к доктрине Буша по отношению к Ирану. Он сделал шаг к „своей“ войне», — написал сенатор в Twitter.

Весьма иронично ситуацию прокомментировал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. На фоне происходящего он подчеркнул всю комичность предложения о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, предложив вместо этого номинировать его на «антипремию за подрыв усилий мирового сообщества» по ядерной сделке с Ираном. «Скорее всего, он войдет в историю как человек, который раз за разом ставил мир на грань войн, причем даже ядерных», — написал сенатор в Facebook.