Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

23:59 08 мая 2018 0

Дональд Трамп решил ввести против Ирана санкции Фото: сайт Белого дома США

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки по Ирану. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме, обвинив Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия, что противоречит условиям соглашения.

«Теперь мы имеем убедительное подтверждение, что это заверение Ирана (что он не разрабатывал ядерное оружие) было ложью», — приводит РИА «Новости» слова Трампа, который также добавил, что если Тегеран продолжит разработки, то его ждут проблемы, «с которыми он раньше не сталкивался».

Кроме того, в ближайшее время американский лидер намерен подписать указ о введении против иранского режима санкций на «высочайшем уровне», подчеркнув, что США все же готовы к переговорам по заключению нового соглашения.

Ранее, напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа может привести к вооруженному конфликту с Ираном.