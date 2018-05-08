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08 мая 2018
23:59  08 мая 2018 0

Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Дональд Трамп решил ввести против Ирана санкцииФото: сайт Белого дома США

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки по Ирану. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме, обвинив Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия, что противоречит условиям соглашения.

«Теперь мы имеем убедительное подтверждение, что это заверение Ирана (что он не разрабатывал ядерное оружие) было ложью», — приводит РИА «Новости» слова Трампа, который также добавил, что если Тегеран продолжит разработки, то его ждут проблемы, «с которыми он раньше не сталкивался».

Кроме того, в ближайшее время американский лидер намерен подписать указ о введении против иранского режима санкций на «высочайшем уровне», подчеркнув, что США все же готовы к переговорам по заключению нового соглашения.

Ранее, напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа может привести к вооруженному конфликту с Ираном.

Сергей Демин
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