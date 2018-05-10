Названы самые продаваемые в России автомобили с автоматической коробкой передач

07:47 10 мая 2018 0

Самой популярной маркой стала KIA Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам первого квартала 2018 года в России было продано 201,3 тысячи автомобилей с автоматической коробкой передач. Эксперты изучили структуру продаж и назвали наиболее популярные марки.

Наиболее продаваемыми автомобилями с АКП оказались автомобили KIA. Как подсчитали эксперты, их было продано 39,8 тысяч. На втором месте — Hyundai (29 тысяч), на третьем — Toyota (19,4 тысячи), сообщает телеканал 360.

В топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКП вошли также Volkswagen, Nissan, Skoda, Renault, Ford, Mitshubishi. Замыкает список Mercedes-Benz — 8,2 тысячи автомобилей с АКП были проданы за первый квартал.