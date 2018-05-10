18:53 10 мая 2018 0

Вугельман рассказала, как и для чего создавался канал «Малина» Фото: Дарья Попова © URA.RU

Пермский арбитражный суд подтвердил, что бывшие руководители интернет-телевидения «Малина» Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай должны заплатить свой долг в 20 миллионов рублей. В суде должницы пытались доказать, что они ничего никому не должны, так как боролись с Евгением Ройзманом, который сейчас занимает пост мэра Екатеринбурга.

«Девушки предоставили в суд отзыв. В нем есть шесть страниц показаний экс-директора „Четвертого канала“ Алены Вугельман. Согласно этому документу, „Малина“ затевалась как сугубо политический проект против кандидата в мэры Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Госпожа Дегай полагала это достаточным основанием, чтобы не возвращать взятые по договорам займа миллионы. Но суд с ее позицией не согласился», — сообщил «URA.RU» кредитор «Малины» Платон Маматов.

В объяснении Вугельман сказано, что канал создавался по инициативе первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова. По его замыслу канал должен был постепенно наращивать аудиторию, не интересующуюся политикой либо скептически относящуюся к решениям органов власти Свердловской области. Информировать зрителей о деятельности власти предполагалось в сугубо положительном ключе, такой была долгосрочная программа. В реальности канал должен был не допустить победы Евгения Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга. После того, как выборы состоялись, финансирование канала начало сокращаться, а потом и вовсе прекратилось. Сейчас Дегай пыталась доказать в суде, что канал создавался не для получения прибыли, а для политической борьбы — поэтому и отдавать долги не обязательно.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Маматов выкупил 20-миллионный долг ООО «Малина Медиа» перед «Четвертым каналом». Политтехнолог пытается получить деньги через суд. Ранее «URA.RU» сообщало, что, согласно данным аудита, Чебыкина и Дегай тратили деньги не по назначению. Редакция «URA.RU» попыталась дозвониться до Екатерины Дегай, но ее телефон не отвечает.