Суд избрал меру пресечения главе района Магнитогорска, задержанному за взятки

Ивана Крылова отправили под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Магнитогорска 6 марта удовлетворил ходатайство следствия о избрании меры пресечения главе Ленинского района Ивану Крылову в виде домашнего ареста. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство поддержало ходатайство следствия.

Чиновник обвиняется по двум статьям. «Крылову предъявлено обвинение в совершении по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жалобы на главу написали предприниматели.

По версии следствия, с 8 декабря 2014 года по 31 января 2015 года глава Ленинского района через посредника было передано 149 тыс. рублей от предпринимателя за незаконные действия, связанные с выдачей разрешения на пользование землей под торговым павильоном. В 2015 и 2016 годах Иван Крылов заставлял предпринимателей перечислять деньги на проведение новогодних праздников в районе, что также запрещено законом.

Как сообщало «URA.RU», Крылов был задержан накануне сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Магнитогорска. Главой района временно назначена Елена Скарлыгина.