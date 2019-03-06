Экс-директор центра был осужден по делу о мошенничестве Фото: пресс-служба Тюменского кардиоцентра

В Тюменском кардиологическом научном центре вынуждают увольняться сотрудников, которые давали показания в суде против экс-директора медучреждения Вадима Кузнецова (получил условный срок в 2018 году за дело о хищении). Об этом «URA.RU» на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В течение последних месяцев были сокращены и вынуждены уволиться по собственному желанию несколько ведущих сотрудников, многие годы проработавших в кардиоцентре», — заявляет инсайдер. По его словам, давление оказывалось, в частности, на замдиректора по экономике, главного бухгалтера и других работников финансового сектора учреждения. Все они уже не работают в кардиоцентре.

Сам Кузнецов, после приговора лишенный возможности руководить центром, числится при нем научным консультантом. «Но продолжает занимать тот же кабинет, что и будучи директором. Кроме того, у него единственного в кардиоцентре есть личный служебный автомобиль — только налог на него превышает 20 тысяч рублей, они выплачиваются из бюджета», — возмущается собеседник агентства.

По мнению источника, чистка в рядах сотрудников кардиоцентра проводится при поддержке врио руководителя Марины Бессоновой. «При этом, — утверждает инсайдер, — она не имеет права возглавлять центр, поскольку не имеет ученой степени доктора медицинских наук». В кардиоцентре отказались комментировать ситуацию по телефону. Агентство направило в медучреждение официальный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Вадим Кузнецов был обвинен в мошенничестве по делу о хищении 5 млн рублей. 18 июня 2018 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных полномочий на полгода. Осужденный признал вину и возместил ущерб.