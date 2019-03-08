Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого коллеги и журналистки обвинили в сексуальных домогательствах, поздравил женщин с 8 Марта. Видеообращение парламентария опубликовано на YouTube-канале Комитета по международным делам Госдумы РФ.
Ролик начинается с кадров, на которых Слуцкий, держа в руках букет цветов, поднимается по лестнице в вестибюле здания Госдумы. «Дорогие девушки, женщины, наши мамы, сестры, возлюбленные. В этот день мы вас поздравляем», — начал речь Слуцкий. Он отметил, что «мы вас любим каждый день в году», но 8 Марта «вам посвящена каждая секунда». «Мы думаем о том, чтобы сделать вашу жизнь более красивой, показать наше уважение, заботу», — признался Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что представительницы прекрасного пола «дают нам силу для ежедневного труда и побед». «Всем вам должно хватить времени в этот день, никого не должны забыть», — добавил Слуцкий. В заключение своей речи он пожелал «самым-самым красивым на свете» женщинам «здоровья, удачи и любви».
Ранее многие журналистки, работающие в Госдуме, ранее обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. В ходе скандала несколько федеральных СМИ отозвали своих сотрудниц и решили полностью бойкотировать заседания Госдумы. Сам Слуцкий позже все-таки рассказал, куда целовал журналисток.