Издание «Лента.ру» и «Эхо Москвы» присоединились к ряду федеральных СМИ, которые отозвали своих журналистов из Госдумы. Это связано с тем, что комиссия нижней палаты парламента по вопросам этики не нашла нарушений в действиях парламентария Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.
«„Эхо Москвы“ считает теперь Государственную Думу небезопасным местом для работы журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина отзывает своих журналистов из Госдумы», — говорится в заявлении Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции. Издание «Лента.ру» также решило присоединиться к устроенному коллегами бойкоту. «Депутат Госдумы Леонид Слуцкий игнорирует обвинения в сексуальных домогательствах. Отныне „Лента.ру“ игнорирует существование депутата Слуцкого», — заявило СМИ на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, ранее приостановить взаимодействие с Госдумой решили «РБК», «Дождь» и «Коммерсант». Депутаты расценили это как попытку давления на членов комиссии по этике, сообщал сайт «Утро.ру». При этом ранее у здания российского парламента даже прошли пикеты за отставку Леонида Слуцкого. Один из пикетов провела Ксения Собчак, отмечал портал «Русская планета».