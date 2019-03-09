Порошенко подозревают в подготовке побега с Украины

Порошенко придется отвечать за нарушения в случае проигрыша на выборах Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко готовится бежать из Украины после выборов. Об этом в издании «Главред» написал экс-министр экономики страны Владимир Лановой. По его словам, политик понимает, что ему придется отвечать за коррупцию в стране, если он не вступит во второй президентский срок.

Информация о декларировании огромных доходов Порошенко, которые выросли за год в 82 раза, «позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — передает RT слова Ланового. Национальному лидеру в случае поражения на президентских гонках придется отвечать за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию в стране, уточняет телеканал 360.

В то же время Лановой напомнил о лидере партии «Батькивщина» и кандидате в президенты Украины Юлии Тимошенко, которая говорила о необходимости импичмента Порошенко. По ее словам, действующий национальный лидер получает большие доходы, а стране несет лишь «смерти и нищету». Президентские выборы назначены на 31 марта.

В начале марта в Киеве состоялись протесты националистов, которые требовали отправить в тюрьму Петра Порошенко и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, напоминает агентство Nation News. Причиной недовольства стали сообщения о крупных хищениях в оборонном комплексе страны.