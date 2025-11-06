Эксперт сообщил о повышении выплат за больничный по уходу за ребенком

Больничный родителям детей, не достигших семи лет, составляет сто процентов от зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минимальная сумма, которую можно будет получить по листку нетрудоспособности на ребенка оставит 27 тысяч рублей в 2026 году. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«В фокусе анализа демографической проблематики повышение минимального размера оплаты больничного по уходу за ребенком, планируется его размер не менее 27 тысяч рублей в месяц», — уточнил Гиринский в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что в случае болезни ребенка работодатель выплачивает 100% установленной зарплаты родителя до тех пор, пока малышу не исполнится семь лет, и это не зависит от стажа работы. Кроме того, с будущего года ожидается повышение пособия по беременности и родам примерно на 20%.

В следующем году введут семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя или более детьми. Возраст детей не должен превышать 18 лет, но для студентов очной формы — до 23 лет. Максимальный доход для получения выплат зависит от региона. Кроме того, ожидается повышение материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и других мер поддержки.