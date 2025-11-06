США приостановили выдачу лицензий Gunvor из-за ситуации на Украине
Америка оказывает давление на европейского нефтяного трейдера
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Во время конфликта на Украине США не будут выдавать лицензии компании Gunvor. Об этом заявили представители американского Минфина.
«Gunvor не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли пока идет конфликт на Украине», — передает РИА Новости со ссылкой на Минфин США. Gunvor является крупнейшим нефтяным трейдером на международном рынке.
Ранее Швейцарская фирма Gunvor отложила покупку заграничных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе.
