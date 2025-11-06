Первый за 14 лет паром из Турции застрял у берегов Сочи: что происходит с десятками пассажиров

Паром не может пришвартоваться из-за отсутствия разрешения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У побережья Краснодарского края застрял паром Seabridge, следующий по маршруту Трабзон — Сочи. Судно прибыло к российскому берегу около 10 часов утра, но более 12 часов не получает разрешение на швартовку и дрейфует в акватории порта. На борту находятся 20 пассажиров, включая граждан России, которые ожидают прибытия в каютах. Больше о ситуации — в материале URA.RU.

Паром не получило разрешения на швартовку

Паром Seabridge не получил разрешения на швартовку. На борту судна находятся 20 человек — 18 граждан России и двое граждан Турции.

«Российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ассоциации добавили, что конфликтная ситуация между сторонами возникла еще во время тестового рейса парома и до сих пор не урегулирована.

Запуск паромного сообщения с Турцией назвали небезопасным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о небезопасности и преждевременности запуска паромного сообщения между Сочи и Трабзоном. Заявление прозвучало после того, как паром Seabridge прибыл в Сочи 16 октября 2025 года в рамках тестового рейса.

«Считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром Seabridge может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно», — заявил Вениамин Кондратьев в беседе с ТАСС. По словам губернатора, тестовый рейс выполнен без согласия принимающей стороны, хотя позиция о преждевременности запуска перевозок озвучивалась на предварительных встречах с профильными ведомствами и органами безопасности.

В ответ генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян направил открытое письмо губернатору. Он указал, что возобновление сообщения разрабатывалось несколько лет, программа согласовывалась с портовыми службами, Министерством транспорта РФ, администрацией Сочи, УФСБ по Краснодарскому краю, ФСО РФ и представительством МИД РФ в городе, отмечает издание SOCHI1.RU. Реализация проекта откладывалась из-за пандемии коронавируса и политической обстановки. Перевозчик получил разрешение на запуск линии в Росморречфлоте.

Пассажиры страдают от незнания, когда смогут сойти на берег

Пассажирам не сообщают, когда судно пришвартуют. Некоторые уже готовы на шлюпках уплыть в Сочи.

«Просим нас забрать домой, в Россию. Мы готовы на шлюпках плыть в Сочи. Мы просим, пусть нас заберут наши пограничники», — поделились с Lenta.ru супруги из Екатеринбурга Илья и Светлана. Они отмечают, что еды на пароме нет, хотя перевозчик обещал работающий буфет.

Билет пара приобрела в офисе перевозчика, так как это единственный способ покупки. Перед началом пути турецкие пограничники поставили печати о выезде в загранпаспортах.