СМИ сообщили о смерти артиста Владимира Этуша

Владимир Этуш скончался на 97 году жизни ФОТО: Википедия

СМИ сообщили о смерти Народного артиста СССР Владимира Этуша. По данным радио «Говорит Москва», артист ушел на 97 году жизни.

«СМИ сообщают, что умер Этуш», — сказано в сообщении «Говорит Москва».

Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог (профессор). Художественный руководитель Театрального института им. Щукина, народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Является старейшим по возрасту действующим актёром из ныне живущих Народных артистов СССР.