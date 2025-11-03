Стала известна главная ошибка вкладчиков при снижении ставок

По словам Асяевой, главная ошибка вкладчиков при снижении ставки — это досрочное закрытие вклада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Досрочное закрытие вклада ради более высокой ставки может привести к потере всей накопленной доходности, предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. По ее словам, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ многие вкладчики стремятся переложить средства в более доходные инструменты, однако поспешные решения чреваты финансовыми потерями.

«Главная опасность — досрочное закрытие вклада. В этом случае банк пересчитывает начисленные проценты по ставке „до востребования“, которая обычно составляет всего 0,01–0,1 % годовых», — пояснила Асяева в интервью агентству «Прайм». По ее словам, если вклад был открыт под 18–20 % годовых, вся накопленная доходность попросту сгорает.

Эксперт также обратила внимание, что новые предложения с высокими ставками часто действуют лишь на часть суммы или в течение ограниченного срока. Асяева рекомендовала вкладчикам не поддаваться на маркетинговые акции банков, а внимательно изучать условия договоров и просчитывать стратегию размещения средств.

