Тела более 300 погибших жителей Суджи эвакуированы и переданы родственникам

03 ноября 2025 в 08:32
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тела более 300 мирных жителей Суджи в Курской области, погибших от рук боевиков ВСУ, были эвакуированы с приграничной территории и переданы родственникам. Об этом сообщил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета России Александр Глухарев.

«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», — рассказал Глухарев РИА Новости.

По словам представителя СК, помимо эвакуации погибших, с середины августа проводились поисковые мероприятия. В результате были найдены и эксгумированы тела 112 жителей Суджи. После эксгумации тела занесли в реестр, передали в морг Курска, где специалисты взяли образцы ДНК и провели опознание, пояснил сотрудник ведомства.

Ранее старший лейтенант Дмитрий Дубов сообщил, что во время оккупации Суджи подразделениями ВСУ жители были вынуждены хоронить погибших соседей в огородах, теплицах и на приусадебных участках жилых домов. По его словам, таких случаев было много. 

Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года начали наступление в Курской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

