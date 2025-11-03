Мишустин прилетел в Китай на переговоры

Самолет Мишустина приземлился в аэропорту города Ханчжоу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Об этом пишут РИА Новости.

«Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу», — сказано в сообщении агентства. Уточняется, что первый день визита будет посвящен 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран, в рамках которой Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В сообщении также добавили, что второй день пребывания пройдет в столице Китая, где Мишустин встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. В рамках запланированных переговоров стороны намерены обсудить ключевые вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

