Военнослужащие ВСУ бегут с позиций в районе Садков Сумской области Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones

В районе Садков Сумской области зафиксированы случаи паники и бегства военнослужащих ВСУ с позиций. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия бойцов „Севера“ по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций», — приводят слова представителя силовых структур ТАСС. Он уточнил, что комплексным огневым поражением сорваны три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино.

По информации российских силовых структурах, украинские военнослужащие несут критические потери при проведении штурмовых операций в Сумской области. В результате практически полностью уничтожены 71-я бригада и 225-й полк. Компенсация понесенных потерь осуществляется силами военнослужащих 68-го стрелкового батальона.

