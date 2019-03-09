Чувашский чиновник обвинил мало зарабатывающих учителей и врачей в лени

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием. Такое заявление чиновник сделал на внеочередной сессии Госсовета республики.
«Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», — приводит Lenta.ru слова Васильева. Он также отметил, что добросовестные и трудолюбивые врачи и учителя получают достойную зарплату.
Ранее эксперты Росстата назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей. Выяснилось, что больше всего учителя зарабатывают на Чукотке — их зарплаты составляют порядка 93 тысяч рублей. Самые маленькие учительские зарплаты эксперты зафиксировали в Дагестане — менее 21 тысячи рублей.