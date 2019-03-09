Чувашский чиновник обвинил мало зарабатывающих учителей и врачей в лени

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 18:54
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, учитель, учебный класс, учебник, математика, школа, школа, образование
Учителя, которые получают маленькую зарплату, слишком мало работают, считает ВасильевФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием. Такое заявление чиновник сделал на внеочередной сессии Госсовета республики.

«Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», — приводит Lenta.ru слова Васильева. Он также отметил, что добросовестные и трудолюбивые врачи и учителя получают достойную зарплату.

Ранее эксперты Росстата назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей. Выяснилось, что больше всего учителя зарабатывают на Чукотке — их зарплаты составляют порядка 93 тысяч рублей. Самые маленькие учительские зарплаты эксперты зафиксировали в Дагестане — менее 21 тысячи рублей.

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